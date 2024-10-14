ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سويلم يلتقى وزير البيئة والطاقة اليوناني على هامش أسبوع القاهرة السابع للمياه

سويلم يلتقى وزير
سويلم يلتقى وزير البيئة والطاقة اليوناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ثيودوروس سكيلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني، وذلك ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .

وخلال اللقاء تم استعراض التحديات التى تواجه قطاعى المياه والمناخ فى كل من مصر واليونان، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أن دول منطقة حوض البحر المتوسط تواجه تحديات متشابهة ، خاصة مع تزايد حالات الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية .

وتم الإتفاق على البدء فى إعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى عدد من مجالات الاهتمام المشترك مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه، وإجراءات التكيف مع تغير المناخ والتدريب وتبادل الخبرات .

وأكد الدكتور سويلم، أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus لتعظيم الاستفادة من المياه وتحقيق الأمن الغذائي، مع أهمية إدماج بعد الطاقة وتكلفتها عند بحث موضوعات التحلية بالشكل الذى يجعلها ذات جدوى اقتصادية .

وزير البيئة والطاقة اليونانى إسبوع القاهرة السابع للمياه المياه اليونان هانى سويلم