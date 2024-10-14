بني سويف: إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية هلية ببا

عرض محمد بكري رئيس مدينة ببا جنوب بني سويف، تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متضمنًا الإشارة إلى تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرى المركز ،حيث شارك فيها المختصون من الوحدة المحلية والزراعة وجهات الولاية المعنية، وبتأمين شرطي .

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية هلية، وعزبة جليلة أبو هاشم التابعة لقرية صفط راشين. تأتي هذه الجهود في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنفيذ توجيهات الدولة بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التهاون في مواجهة المخالفات. كما أكدت الجهات المعنية على استمرار حملات إزالة التعديات بجميع قرى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لضمان عدم تكرار تلك التعديات.

حيث شهدت مراكز ومدن محافظة بني سويف، استمرار أعمال النظافة اليومية و التجميل و رفع الإشغالات وكفاءة الإنارة العامة، بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

كما تم متابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، والتي يتم تنفيذها بالفترتين الصباحية والمسائية، لتوفير بيئة صحية نظيفة وحياة كريمة للمواطنين، وقد تضمنت الأعمال رفع المخلفات والأتربة وتفريغ حاويات القمامة بمداخل المدينة وشارع المستشفى ومحيط موقف سيارات الأجرة وشارع الإبراهيمية وميدان المحطة، وشارع الشباب، وشارع الصاغة، ومنطقة المساكن، وفابريقة ببا، ضمن خطة الوحدة لرفع مستوى النظافة العامة، وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي بشوارع المدينة