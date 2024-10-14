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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان وحزب الله يستهدف مستعمرة "كريات شمونة"

طيران الاحتلال الإسرائيلي
طيران الاحتلال الإسرائيلي
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شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الاثنين/، سلسلة غارات على بلدة العين بالبقاع الشمالي، كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على أطراف بلدة دير عامص في جنوب لبنان.


وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية مستهدفا بلدة كفررمان، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة الخرايب.
وأوضحت الوكالة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة كفرتبنيت، كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على كوثرية السياد والزرارية.
وفي سياق متصل.. استهدف حزب الله اللبناني مستعمرة كريات شمونة بِالصواريخ، كما استهدف ثكنة بيت ليد شرق نتانيا بالصواريخ.

طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات البقاع لبنان