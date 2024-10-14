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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطران السريان الكاثوليك ببيروت يلقي عظة حول أهمية القديسة مريم في حياة البشرية

ارشيف
ارشيف
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ترأس مساء امس النائب البطريركي لأبرشية بيروت للسريان الكاثوليك المطران مار متياس شارل مراد قداسًا احتفاليًا لمناسبة ذكرى الظهور الاخير لسيدة فاتيما وذكرى تكريس كنيسة عذراء فاتيما للسريان الكاثوليك في جونيه، وعاونه الأب يوسف درغام خادم الرعية، وخدمته جوقة الرعية، كما حضره حشد من المؤمنين.

بعد الإنجيل، القى المطران مراد عظة حول اهمية القديسة مريم في حياتنا، كأم رافقت يسوع من البشارة الى الصليب.

وشدد المطران مراد في عظته، على ثلاثة افكار طلبها الملاك في ظهوراته للاولاد الثلاثة التي مهدت لظهورات مريم في فاتيما.

في الظهور الاول علّمهم كيفيّة الصّلاة، في الظهور الثاني أعلن لهم أنّه الملاك الحارس لبلدهم وحثّهم على الصّلاة من أجل الخطأة ومن أجل السّلام، وفي الظهور الثّالث عرّفهم على سرّ القربان المقدّس والمناولة.
كما صلى المطران مراد مع المؤمنين من اجل السلام في الشرق الاوسط عموماً وفي لبنان خصوصاً، طالباً من مريم، سلطانة السلام، ان تتشفع امام ابنها يسوع من اجل اولادها الجرجى والمهجرين والمعزبين.
وختم القداس بتطواف مريمي وتبارك الجميع من ايقونة عذراء فاتيما.

أقباط أقباط الإرثوذكس