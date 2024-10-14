ضبط 8 أشخاص للتنقيب عن الآثار فى بولاق أبو العلا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، من ضبط 8 أشخاص للتنقيب عن الآثار داخل عقار فى بولاق أبو العلا.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة قيـــام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القســــم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وضبط (8 أشخاص "لأحدهم له معلومات جنائية") حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار المشار إليه وتم العثور على (حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 7 أمتار - الأدوات المستخدمة فى التنقيب) .

وبمواجهتهـــم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر المشار إليها بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

