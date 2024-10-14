منظمات "حقوقية" تدعو إلى معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة

دعت 4 منظمات يسارية حقوقية في الأراضي المحتلة، اليوم الإثنين، إلى معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب في قطاع غزة وطالبت بالتدخل الخارجي لمنعها من استمرار المجازر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وحذرت المنظمات "حقوقية" المجتمع الدولي من أنه سيكون شريكا في الجريمة إذا قامت إسرائيل بطرد سكان شمال غزة.

يأتي ذلك بعد مرور عام وأسبوع على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وعلى خلفية العملية العسكرية في جباليا والأحياء الشمالية لمدينة غزة.

كما دعت المنظمات المجتمع الدولي إلى "التحرك الآن لمنع إسرائيل من ترحيل مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين ما زالوا في شمال قطاع غزة إلى خارج المنطقة، وذلك من بين أمور أخرى عن طريق حجب دخول المساعدات الإنسانية الأساسية والوقود".

وتقول المنظمات "إن هناك دلائل على أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ في التنفيذ غير المعلن لـ "خطة الأبطال"، والمعروفة أيضًا باسم "خطة الجزيرة"، والتي تدعو إلى التهجير القسري لجميع الفلسطينيين من شمال قطاع غزة من خلال تشديد الحصار على المنطقة وتجويع السكان".

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان شمال قطاع غزة التحرك جنوبا عشرات المرات، في بداية المناورة البرية في نوفمبر الماضي، ومرة ​​أخرى قبل نحو أسبوعين من بدء العملية الحالية من سكان شمال غزة وقرر القطاع البقاء، رغم أنه تم التوضيح لهم أن نقل المواد الغذائية إلى شمال القطاع سيتوقف، ولن يتم إلا في الوسط والجنوب.