استجابة للأهالي.. محافظ الأقصر يعلن تشغيل وحدة طب أسرة العضايمة بإسنا

أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، عن تشغيل وحدة طب أسرة العضايمة علي مدار ٢٤ ساعة استجابة لطلبات الأهالي، وذلك في إطار استجابته السريعة لطلبات اهالي قرية العضايمة بمركز إسنا، عقب لقائه بهم بمقر الوحدة المحلية خلال الأيام الماضية.

وحدة العضايمة تقدم ما يقرب من 69 الف خدمة

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة بالأقصر، أن وحدة طب أسرة العضايمة تقدم خدمات طب الأسرة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، ويتم حجز موعد الكشف لخدمات طب الأسرة عن طريق الإتصال بالخط الساخن 15344، كما سيتم استقبال خدمات الاستقبال والطوارئ على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أن الوحدة تقدم خدمات الرعاية الأولية لـ 20 الف فرد من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وأضاف البرعي، أن الوحدة قدمت ما يقرب من 69 الف خدمة حتى الآن، مضيفاً أن خدمات الرعاية الأولية بالوحدة تشمل عدد من الخدمات منها (خدمات الاستقبال والطوارئ - خدمات طب الاسرة - خدمات الصيدلية - خدمات تنظيم الاسرة - خدمات الاسنان - خدمات التطعيمات - خدمات مكتب الصحة - خدمات المعمل - خدمات اشعة سينية)، لافتاً إلي أن الهيئة تحرص على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.

نقل أصول 5 وحدات علاجية بالأقصر لولاية الهيئة العامة للرعاية الصحية

وأشار محافظ الأقصر، إلى الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم في وقت سابق صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2024 بشأن نقل أصول عدد 5 وحدات علاجية تابعة لمراكز ومدن محافظة الأقصر لولاية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطبيق العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بهم، وتولت الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الوحدات وفقاً لمعايير الجودة والإعتماد التى تقرها الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح محافظ الأقصر، أن قرار رئاسة مجلس الوزراء تضمن مركز طب أسرة البياضية بمدينة البياضية، مركز طب أسرة الضبعية بمدينة القرنة، مركز طب أسرة الكيمان بمدينة إسنا، مركزي طب أسرة العشي، وطب أسرة الزينية بمدينة بالزينية، على أن تتولى وزارة الصحة والسكان كافة الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الوحدات العلاجية، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء التشغيل ضمن نظام التأمين الصحى الشامل بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الأقتصادية والتعاون الدولى لتوفير الأعتمادات المالية اللازمة لذلك.

جدير بالذكر، أن محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة كان قد التقى الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان لمتابعة سير أعمال منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى مراكز ومدن المحافظة والوقوف على العقبات لتذليلها لضمان إداء المنظومة لخدماتها بجودة لائقة بالمواطنين.