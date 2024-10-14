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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 3 عاطلين سرقوا 4 دراجات نارية وسيارة بالزاوية والتجمع الأول

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 عاطلين لإرتكاب سرقة الدراجات النارية وسيارة بمنطقتى الزاوية والتجمع الأول.

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطاراً يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان، لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص من أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلان بدائرة قسم شرطة الزاوية تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" تم ضبطه.

التجمع الأول سرقة الدراجات النارية الزاوية قسم شرطة التجمع الاول فرد خرطوش تشكيل عصابي