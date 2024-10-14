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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية جنوب بورسعيد "صور"

إزالة 6 حالات تعدي
إزالة 6 حالات تعدي على أراضي زراعية جنوب بورسعيد
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شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب في محافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الاثنين، لإزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، وذلك ضمن جهود الدولة لمنع التعدي على ممتلكات الدولة وسرعة إزالة أية تعديات على الأراضي الزراعية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدي على ممتلكات الدولة.

وأسفرت الحملة عن الإزالة الفورية لـ 6 حالات، منهم 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 1500 متر مربع  بجنوب بورسعيد، وإزالة 2 حالة تعدي بقرار على مساحة 525 متر مربع بجمعية أم خلف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت محافظة بورسعيد، في بيان لها، أنه تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بشأن هذا الملف على وجه التحديد، لأهمية استرجاع أملاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددا، واستغلالها فى إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

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