بني سويف: انتشار منافذ البيع المخفضة للمواطنين بمركز سمسطا

أكد مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة سمسطا جنوب بني سويف،انه قام بالإشراف المباشر على أعمال منفذ بيع اللحوم المدعومة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم توفير الدعم اللازم والتأكد من إقبال المواطنين على المنفذ وتسهيل وصول الخدمة لهم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، في إطار حرص الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم،ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .

وبالتعاون مع إدارة تموين سمسطا، تم تنفيذ حملة تفتيشية موسعة على المخابز البلدية في قرى الشنطور، القصبة، عزبة فراج، قفطان الغربية، سربو، بني محمد راشد، وعزبة الشنطور، أسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر مخالفة تتعلق بنقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بونات للمواطنين. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

بينما تم رفع الإشغالات من شوارع المدينة، مع توجيه الفرق المختصة بتلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال الحملات الميدانية. فيما تم نقل تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة من مناطق متفرقة في شوارع المدينة، وكذلك قرى مجلس قروي دشطوط، الشنطور، مازورا، وبدهل.

كما شملت الجهود تفريغ الحاويات وتطهير محيطها، وإزالة نواتج تطهير المجاري المائية، وجمع المخلفات المنزلية. وقد أسفرت هذه الجهود عن توريد أكثر من 70 طناً من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي في الظهير الصحراوي.