عمرو موسى: التغيرات المناخية تهدد البشر والطاقة الخضراء تحافظ على البيئة

قال عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لمجلس الشؤون الخارجية، إن مصر بدأت في مواكبة التقدم العلمي فيما يخص استخدام الهيدروجين الأخضر.

وأكد موسي في كلمته في ندوة المجلس المصري للشئون الخارجية تحت عنوان “تسخير مبادرة الهيدروجين في مصر: سد الفجوة بين الفرص والتحديات”، والمنعقدة الآن بمقر النادي الدبلوماسي بالقاهرة، أن التغيرات المناخية تشكل تهديدًا كبيرا للبشر، مشيرًا إلى أن الاستدامة والطاقة الخضراء تساهم في تعزيز الاقتصاد وتحقق الحفاظ على البيئة.

وشدد، على أهمية فهم مفهوم الاستدامة، وأن الاستدامة باتت جزءًا من الاهتمامات السياسية الكبرى، منوهاً أن الولايات المتحدة الأمريكية تولي قضية الاستدامة اهتمامًا كليرًا ومتزايدًا، ولافتا إلى أن مصر تواكب التقدم في هذا المجال.

وطالب موسى، العمل على توسيع الأبحاث العلمية في هذه المجالات، خاصة أن مصر تتمتع بعلاقات علمية دولية قوية ومميزة.

ويشارك في ندوة ميادرة الهيدروجين الأخضر في مصر، السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية نيابة عن الوزير، والدكتور أحمد سعد الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما عرض السفير الاسترالي بالقاهرة أكسل وابنهورست التجربة الاسترالية في استخدام الهيدروجين.