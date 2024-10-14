شاهد| هجوم بنيامينا.. صاعقة على جيش الاحتلال

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "هجوم بنيامينا.. صاعقة على جيش الاحتلال وضحايا وخسائر وتحقيق منتظر".

وقال التقرير: "في عملية نوعية تكاد تكون الأكثر عنفا منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل فوجئت تل أبيب باختراق حزب الله راداراتها والوصول إلى معسكر تدريب لواء جولاني في منطقة بنيامينا جنوبي مدينة حيفا شمال إسرائيل".

وأضاف: "جيش الاحتلال الذي نزل عليه الهجوم كالصاعقة أقر بمقتل 4 من جنوده وإصابة نحو 100 آخرين بينهم حالات حرجة، مؤكدا أن الطائرة المسيرة التي أطلقها حزب الله كانت تحت المطاردة الجوية من جانب مقاتلاته لكنها اختفت لدقائق عن أعين الرادارات ثم انفجرت، وتعهد بفتح تحقيق لمعرفة أسباب انفجار المسيرة دون اعتراضها".

وتابع: "أما حزب الله المنتشي بضربته لإسرائيل أكد أن اغتيال قادته لن يثنيه عن الرد على جرائم الاحتلال في لبنان متفاخرا أنه نجح في خداع منظومة الدفاع الإسرائيلية".