42،289 شهيدًا حصيلة العدوان في قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم /الاثنين/ ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42 ألفا و289 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.



وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 98 ألفا و684 مصابا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر في حق العائلات في القطاع؛ أسفرت عن استشهاد 62 فلسطينيا، وإصابة 220 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

يذكر أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.