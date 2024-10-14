الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات وأمطار خفيفة بدءا من غد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود إنخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من(3-4 ) درجة اعتبارا من غدا الثلاثاء 15 أكتوبر، مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم -مطروح ).

واوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الاثنين، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في اول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد اليوم الأثنين ، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشرقية، وامطار خفيفة علي مناطق من السواحل الغربية بالسلوم ومطروح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال الصعيد 36 للعظمي والصغرى 20 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمي والصغري 22 درجة.