مؤشرات البورصة تتحول للارتفاع بمنتصف تعاملات الاثنين

تحولت مؤشرات البورصة للارتفاع، بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.12%، ليصل إلى مستوى 30,288.73 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.26%، وصولًا إلى مستوى 3,144.97 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.32%، وصولا الي 6,221.11 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.69%، وصولًا إلى 7,380.25 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.91%، ليصل إلى مستوى 10,493.18 نقطة.

وارتفع أيضًا مؤشر EGX30capped بنسبة 1.37%، ليصل إلى مستوى 37,527.12 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 1.26%، مسجلًا 13,164.73 نقطة.