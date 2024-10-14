روسيا تعلن تدمير آليات مدرعة غربية الصنع في دونيتسك

أعلنت وحدات استطلاع المسيرات الروسية اليوم (الإثنين) أنها تمكنت من تدمير آليات مدرعة غربية الصنع بساحات المعارك في مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.



وقال مسؤول في وحدات المسيرات، في تصريح خاص مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية،:"إننا نفذنا المهمة بنجاح وتمكنا من تدمير مركبات مدرعة مضادة للألغام والكمائن من صناعة غربية، من خلال استهدافها عن بعد"، مؤكدا فعالية وقدرة مسيرات "إف بي في"، التي أثبتت أنه لا غنى عنها في ساحة المعارك الحديثة، على استهداف الهدف بكل احترافية عن بعد.

ويأتي هذا التطور استمرارا للعمليات العسكرية الضاغطة التي تقوم بها القوات الروسية في دونيتسك، حيث نجحت في الأسابيع الأخيرة في السيطرة على العديد من القرى والبلدات في هذه المقاطعة على وجه التحديد.