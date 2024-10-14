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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. كاتب صحفي: أكثر من نصف الشعب المصري يستفيد من مبادرة «حياة كريمة»

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ مؤسسة حياة كريمة مبادرة ومشروع قومية جاء في التوقيت المناسب، موضحا أنّ إصرار القيادة السياسية المصرية على المضي في استكمال الطريق في «حياة كريمة» أمر مهم للغاية، وظهر ذلك في حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ يومين عندما قال إنّ حياة كريمة سوف تستمر وتنفذ أهدافها كافة، مما تعد رسائل مطمئنة لكل من يستفيد من المبادرة، إذ يصلوا إلى أكثر من 60 مليون مواطن بمعنى أنّ أكثر من نصف الشعب المصري يستفيد من «حياة كريمة».

وأضاف «رائف»، خلال لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مؤسسة «حياة كريمة» تضم مبادرات فرعية نوعية مختلفة لتقديم السلع مثل بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة فضلا عن الخدمات الصحية، إذ أصبحت تلبي احتياجات  وخدمات لفئات خارج الـ60 مليون المستهدفين، بالتالي مظلة «حياة كريمة» تتسع للجميع، مشيرا إلى أنّ المبادرة غيرت وجه الحياة في الريف المصري.

وتابع: «حياة كريمة بدلت الواقع السيء الذي توارثناه خلال العقود الماضية إلى واقع مبشر بالخير ومستقبل يضمن بناء إنسان حقيقي، إذ إنّها أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري».

مبادرة حياة كريمة - الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية