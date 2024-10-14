بوريل: الهجمات الإسرائيلية على "يونيفيل" غير مقبولة إطلاقًا

أدان جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الهجمات الإسرائيلية على مواقع قوات اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان، معتبرًا أن تلك الممارسات غير مقبولة على الإطلاق.



وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي له اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف هجماتها على مواقع القوات الدولية المحاذية للحدود الإسرائيلية، معتبرًا أن مهاجمة قوات تابعة لهيئة الأمم المتحدة يعد إخلالًا بالقانون الدولي.



ووصفت الهجمات الإسرائيلية ضد قوات اليونيفيل بأنها تخالف القانون الدولي وتؤثر على حفظ السلام في المنطقة، مطالبًا إسرائيل بوقف تلك الهجمات فورًا، خاصة وأن تلك الهجمات أسفرت عن وقوع إصابات بين صفوف القوات الدولية.