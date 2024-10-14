الحبس عام لـ4 فتيات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر بالحبس عام لJ4 فتيات متهمين بممارسة للأعمال المنافية للآداب، متخذين من نادى صحى ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام 4 فتيات بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وضبطهم وبحوزتهم 5 هواتف محمول "بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ومبلغ مالى بعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية