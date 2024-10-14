اصطفاف حراسة ونظافة "جنة مصر" في دمياط الجديدة

شهد اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إصطفاف معدات الشركة التى ستتولى أعمال صيانة ونظافة العمارات وصيانة المصاعد بمنطقة 44 عمارة بمشروع جنة مصر بالمجاورة 33 بنطاق الحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم إجراء عملية إصطفاف الأفراد وعرض المعدات والمهمات للشركة الراسى عليها أعمال صيانة ونظافة العمارات وصيانة المصاعد لعدد 44 عمارة جنة مصر لمدة عامين ، مشيراً أنه تم تسليم موقع أعمال النظافة للشركة، بعد مراجعة الحالة الفنية لمعدات الشركة وتوزيع أماكن الصناديق الجديدة ،طبقاً لنسب الإشغال والكثافات السكانية ومناطق الخدمات.

وفى سياق متصل، شهد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، أعمال إصطفاف الأفراد وعرض المعدات للشركة الراسى عليها عملية أعمال الأمن والحراسةلعدد 44 عمارة جنة مصر بالمجاورة 33 بنطاق الحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.

نوه الدكتور مهندس محمد خلف الله، أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بتوفير كافة الخدمات ودعم منظومة التنمية والنظافة، وتوفير كافة الخدمات البيئية للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن الجديدة.

أهاب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بسكان المشروع عدم إلقاء القمامة خارج الصناديق المخصصة لذلك، وعدم إلقاء مخلفات المبانى أو ناتج الهدم الناتجة عن أى أعمال بالوحدات المملوكة لهم على الطرق والمحاور والجزر أو على خطوط المرافق العامة ، حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى لـمشروع " جنة " "بمدينة دمياط الجديدة".

حضر أعمال تسليم الموقع وإصطفاف الأفراد والمعدات للعمليات كلاً من "المهندس صلاح عبدالهادى نائب رئيس الجهاز، المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، اللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، ومعاونى رئيس الجهاز وباقى أعضاء اللجنة المشكلة".