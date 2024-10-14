ناقد فني: «المتحدة» تفتح الباب أمام المواهب الموجودة التي تفتقد الفرص

قال مصطفى الكيلاني، الناقد الفني، إنّ دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقائمين على صناعة الفن في مصر يكمن في فتح الباب وإتاحة كلية أمام المواهب الموجودة التي تفتقد إلى الفرص، موضحا أنّ اليوم هناك مهرجان نقابة المهن التمثيلية بالمسرح المصري والذي يُعقد برعاية «المتحدة» ويضم الكثير من المواهب المهمة مثل برنامج «كاستنج» و«الدوم».

وأضاف «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ كل جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تفتح مساحات لمواهب عديدة في الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيوني والتعليق الرياضي، مشيرا إلى أنّ «المتحدة» تدعم جميع المواهب بمختلف المجالات وتمنح الموهوبين فرص كثيرة للاستثماري في المهارة وعرضها للآخرين.

وتابع: «المتحدة تحرص على عرض المواهب في عمل فني آخر بجانب البرنامج مثل مسلسل «ساعته وتاريخه» الذي يضم كم كبير من المواهب باعتبار أنّ مصر ولاّدة الموهوبين»، لافتا إلى ضرورة وجود برامج نوعية مختلفة تدعم المواهب المصرية في شتى القطاعات.