أمين سياسات دورة المياه باليابان: استثمارات البنية التحتية في مصر تؤتي ثمارها

أكد سايتو هريوكي، الأمين العام لسياسات دورة المياه في اليابان، على أهمية التعاون الفني بين مصر واليابان في مجال المياه، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز القدرة على مواجهة تغيرات المناخ.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "إدارة موارد المياه الاستراتيجية في دعم صمود المجتمعات"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه الذي يستمر حتى 17 أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار هريوكي إلى أن اليابان قد طورت بنيتها التحتية لمواجهة تحديات تغير المناخ، وخصوصًا الفيضانات، مما ساهم في تقليل الكوارث المرتبطة بالمياه.

وأوضح أن استثمارات البنية التحتية تؤتي ثمارها في مصر أيضًا، وأن اليابان عززت استثماراتها في قطاع الطاقة.

ولفت إلى أن دورة المياه الطبيعية العالمية مشتركة بين آسيا وأفريقيا والعالم العربي، مشددًا على المخاطر التي قد تواجه الدول بسبب الجفاف. وتابع هريوكي بأن اليابان تعمل مع بلدان آسيوية على تطوير تقنيات للتنبؤ بالأمطار باستخدام الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى تنفيذ سدود بقدرات مرنة.

وقد بدأ أسبوع القاهرة السابع للمياه بمشاركة خبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث يناقش قضايا إدارة المياه والتغيرات المناخية، متناولًا خمسة موضوعات رئيسية تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء مجتمعات ذكية مناخيًا.