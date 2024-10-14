عمرو محمود ياسين يحيي ذكرى وفاة والده: كان القدوة والمعلم

أحيا السيناريست عمرو محمود ياسين ذكرى وفاة والده، حيث وجه رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" متمنيًا رجوع الأيام مرة أخرى لمشاركة الكثير من تفاصيل الحياة.

رسالة عمرو محمود ياسين إلى والده

نشر عمرو محمود ياسين صورة والده معلقًا: "اليوم تحل الذكرى الرابعة لوفاة والدي الحبيب الفنان الكبير محمود ياسين، أربع سنوات مرت، لكن الحنين والشوق لم يقل، بل يزداد مع كل لحظة تمر".

وأضاف: "أفتقده في كل تفاصيل حياتي، في كل لحظة من دعمه وحكمته، في حضوره القوي الذي كان يملأ البيت دفئًا وحبًا، كان ليس مجرد أب، بل كان القدوة والمعلم، الإنسان الذي تعلمت منه الكثير عن الحياة والفن والأخلاق".

واختتم ياسين رسالته قائلًا: "أشعر بغيابه في كل لحظة، وأتمنى لو أستطيع أن أعيد الزمن لأعيش معه تلك اللحظات من جديد، رحمك الله يا أبي، وسيبقى حبك وذكراك محفورة في قلبي إلى الأبد".

آخر أعمال السيناريست عمرو محمود ياسين

قدم عمرو محمود ياسين مسلسل "ما تيجي نشوف" بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم، هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، ومن إخراج محمد الخبيري.

ناقشت أحداثه في إطار اجتماعي حول مجموعة أصدقاء مقربين وزوجاتهم، يقررون السفر إلى منطقة الساحل لقضاء إجازتهم الصيفية؛ وفق تقليدهم السنوي، إلا أن الإجازة هذه المرة يحدث بها خلافات شديدة بينهم ووقوع مفاجآت، فيضطرون إلى قطعها ومغادرة الفيلا التي أقاموا فيها، والعودة إلى القاهرة، لتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.