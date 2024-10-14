روسيا تُكمل اختبار طائرة "جالوت" المُسيرة الجديدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

أكملت شركة "كلاشينكوف" الروسية بنجاح اختبارات مُسيرة "جالوت" الخفيفة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.



ووفقا لما ذكره موقع /روسيا اليوم/؛ فإنه يُفترض أن تزود أجهزة الأمن والوحدات العسكرية التكتيكية بهذه المُسيرات؛ بغية زيادة فاعلية تنفيذ المهام القتالية.

يذكر أن "جالوت" عبارة عن مروحية مُسيرة مُخصصة للاستطلاع الجوي والتقاط ومرافقة الأهداف وتدمير المعدات غير المدرعة وأفراد العدو بأمر من مشغلها.

ووزن المسيرة الجاهزة للاستخدام يزيد عن 1 كجم بقليل، وتسمح "جالوت" بتلقي معلومات عن العدو ليلا ونهارا، ويتم التحكم فيها بواسطة لوحة صغيرة من تصنيع شركة "كلاشينكوف".

وقد أخذ مطورو المسيرة كل الملاحظات والتوصيات الواردة من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وبصورة خاصة تم تطبيق نظام إعادة المُسيرة في حال انقطاع الاتصال بها.

وقد صنعت حقيبة لنقل المسيرات بنسختين، تحتوي إحداهما على 6 مُسيرات، أما الحقيبة الأخرى فتتضمن مسيرة واحدة فقط وتم تجهيز كلا الحقيبتين بمنظومة داخلية للشحن الكهربائي.

وفي السياق نفسه.. أعلنت شركة "KMZ" الروسية للصناعات العسكرية أنها أكملت بنجاح الاختبارات التي أجرتها على قارب "Vizir" المُسير متعدد الاستخدامات.

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، ميخائيل دانيلينكو إنه من المتوقع أن يتم استعمال القارب في عمليات نقل وتسليم البضائع، وعمليات الاستطلاع، وتوجد منه نسخ عسكرية مزودة بأسلحة، ويمكن استعمالها في عمليات نقل الذخيرة وعمليات الإنقاذ.

وأشار دانيلينكو إلى أن هذه القوارب ستجهز بكاميرات فيديو قادرة على نقل الصورة مباشرة للمشغل، كما ستحصل على منصة /جيروسكوبية/ تساعد في الحفاظ على توازنها عندما تعمل في البحر وتكون الأمواج مرتفعة.

وكانت "KMZ" قد كشفت أول مرة عن نموذج لقوارب "Vizir" في شهر يونيو الماضي خلال فعاليات معرض IMDS-2024 الدولي للدفاع البحري في بطرسبورغ، وأشارت إلى أن هذه القوارب يمكنها الحركة بسرعة 43 عقدة بحرية، وقطع مسافة 434 كم في كل مهمة.