رئيس وزراء أيسلندا يقرر حل الائتلاف الحاكم بسبب الخلافات الداخلية

أعلن رئيس الوزراء الأيسلندي بيارني بينيديكتسون، حل الائتلاف الحاكم في البلاد، مشيرا إلى أن الخلافات تزايدت في الفترة الأخيرة بين الأحزاب السياسية الثلاثة التي تشكل الائتلاف الحاكم لتبرير حله.



وقال بينيديكتسون- خلال مؤتمر صحفي مفاجئ بالعاصمة ريكيافيك، نقلته قناة "يورونيوز"- "هناك خلافات حول السياسة المتعلقة بطالبي اللجوء والتي تم الإعلان عنها. وقد اختلفت الحكومة لبعض الوقت حول الرؤية لمستقبل كفاءة الطاقة. وقد ظلت مقترحات وزير الطاقة والبيئة والطاقة عالقة في الحكومة لبعض الوقت".

وأضاف أن الانتخابات البرلمانية الجديدة يجب أن تجرى في 30 نوفمبر المقبل، إذا قبلت الرئيسة هالا توماسدوتير اقتراح حل البرلمان.

وذكرت الإذاعة الوطنية "RUV"، أن الانتخابات يجب أن تتم في موعد لا يتجاوز 45 يومًا بعد حل البرلمان.

ومن المقرر أن يلتقي بيارني بينيديكتسون بتوماسدوتير، اليوم /الاثنين/.

وقال رئيس الوزراء كذلك إن حزبه يدعمه بقوة، وإنه يخطط لخوض الانتخابات مرة أخرى في أواخر نوفمبر.

بدورها.. قالت سفانديس سفافارسدوتر وزيرة البنية التحتية وزعيمة حزب الخضر: "إن قرار حل البرلمان كان مفاجئا ولم يتم طرحه في المناقشات التي أجرتها مع بينيديكتسون يوم السبت".

وأضافت: "افترضت أنه تمت الدعوة إلى الاجتماع بنزاهة، وأننا كنا نناقش الوضع، وربما يمكننا العودة لنرى ما إذا كانت هناك فرصة بشأن قضايا محددة.. لقد اعتقدت أننا متفقون جميعا على أن القضية الأكثر أهمية هي الاقتصاد. والإسكان والمشاكل التي يواجهها الناس العاديون، مثل تغطية نفقاتهم. وأعتقد أن هذه كانت قضيتنا الأكثر أهمية. وأكثر إلحاحا، لكننا نرى الآن أن القضايا الأخرى أكثر أهمية".

وواجه الائتلاف الحاكم، منذ نوفمبر 2021، سلسلة من المشاكل، لا سيما بعد أن أجبرت الانفجارات البركانية في البلاد آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، مما زاد الضغط على الاقتصاد الذي يواجه بالفعل أزمة تضخم مرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة.

ويتكون الائتلاف الحكومي الأيسلندي من حزب الاستقلال بزعامة بينيديكتسون (محافظ)، وحزب التقدم (يمين الوسط)، وحزب الخضر (يسار).