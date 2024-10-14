محافظ القليوبيه يلتقي بعدد من المواطنين لبحث مشاكلهم

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لقاء بمواطني مدن العبور والعبور الجديدة والخصوص والخانكة بمركز التنميه الشبابيه بمدينه العبور.

يأتي ذلك تنفيذا لإستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل مع المواطنين والاستماع الى المطالب والشكاوى والمقترحات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بخلق حالة من التفاهم بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم

حيث ناقش اللقاء عدداً من المشكلات العامه ومنها ( مشكله انقطاع المياه بالعبور – وطلب زياده عدد مدارس في مختلف المراحل التعليميه بالحي التاسع والحي الترفيهي وطلب زياده خطوط النقل من المدارس الي العبور - وفي مجال الصحه سرعه الانتهاء من انشاء المستشفي العام بالعبور – كما تم مناقشة تقنين وضع التوكتوك بالخانكة - تكثيف التواجد المروري بطول خط الخانكه للمرج - ومطلوب انشاء مدرسه يابانيه بمركز ومدينه الخانكه بالاضافة الى رصف الطرق بقري ابو زعبل والقلج كما وجه سيادته بالاهتمام بالوحدة الصحية بالقلج وتكليف فريق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمرور ومتابعة الوحدة الصحية).

ووجه المحافظ الجهات المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات وووجه بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم لبحث مشكلات متعلقة ببعض المدارس بالخانكة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها والعرض على السيد المحافظ خلال 48 ساعة، مؤكداً على أهمية تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم مضيفاَ أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وأن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.

لقاء المواطنين

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