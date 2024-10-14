الصين: عقوبات للساعين إلى "استقلال تايوان".. وتدريبات رادعة للانفصاليين

أعلن مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني فرض عقوبات على اثنين من الانفصاليين المتشددين الساعين إلى ما يُسمى بـ"استقلال تايوان" ومؤسسة يدعمانها.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم /الاثنين/ أن المكتب اتهم المتشددين بتدريب انفصاليين،كما دعوا إلى صراع عنيف عبر مضيق تايوان.

في سياق متصل، قال خفر السواحل الصينى إن تشكيلات تابعة له قامت بدوريات لإنفاذ القانون في المياه المحيطة بجزيرة تايوان اليوم /الاثنين/ موضحا أن الدوريات المذكورة هي إجراء عملي لفرض السيطرة بشكل قانوني على جزيرة تايوان وفقا لمبدأ صين واحدة.

ووفقا "لشينخوا" - ونقلا عن المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لي شي - نظمت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني قواتها من القوات البرية والبحرية والجوية وقوة الصواريخ لإجراء تدريبات "السيف المشترك-2024بي" في مضيق تايوان وشمال وجنوب وشرق جزيرة تايوان مضيفة أن التدريبات تشمل اقتراب سفن وطائرات من الجزيرة من اتجاهات متعددة وشن هجمات من قبل قوات مشتركة.

وقال لي إن التدريبات تركز على دوريات الجاهزية القتالية البحرية - الجوية المشتركة ومحاصرة موانئ ومناطق رئيسية والسيطرة عليها وتوجيه ضربات لأهداف بحرية وبرية وبسط السيطرة الشاملة على ساحة المعركة، وذلك لاختبار القدرات القتالية الحقيقية المشتركة لقوات القيادة.

كما لفت لي إلى أن التدريبات تعد رادعا قويا للأنشطة الانفصالية لعناصر "استقلال تايوان"، وهي إجراءات مشروعة وضرورية لحماية السيادة الوطنية والوحدة الوطنية.