المنتخب المصري يختتم تدريباته على ملعب "شيخا ولد بيديا" استعداداً لتصفيات أفريقيا

تختتم بعثة المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن اليوم الاثنين تدريباتها قبل مباراة الإياب بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.



ليكون المران الأخير والوحيد الذي سيتم على ملعب " شيخا ولد بيديا" ب نواكشوط موريتانيا الذي سيستضيف المباراة المقرر لها غداً الثلاثاء أمام المنتخب الموريتاني .



وكان قد غادرت بعثة المنتخب عصر امس الأحد في رحلة استغرقت نحو 8 ساعات إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة.



ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.



وعزز المنتخب صدارته لترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وذلك عقب فوزه على نظيره الموريتاني 2 / صفر، الجمعة الماضية ، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات .