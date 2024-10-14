الليلة.. نسمة محجوب تحيي حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

تحيي المطربة نسمة محجوب حفلاً غنائياً اليوم الاثنين، ضمن فعاليات الدورة ٣٢ لمهرجان الموسيقى العربية.

وعلقت المطربة نسمة محجوب علي حفلها اليوم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية "مبسوطة اني هقابلكم في حفلي بمهرجان الموسيقى العربية، بدار الأوبرا المصرية مع اوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته".

يشارك في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ ٣٢، عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى في العالم العربي، وسط حضور جماهيري كبير ضمن فعاليات المهرجان.

أبرز النجوم المشاركين في حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ ٣٢.

يشارك عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقي في مصر والعالم العربي، بالحفلات الغنائية علي مدار مدة إقامة المهرجان.

وأبرز تلك الأسماء المشاركة من المطربين الفنان مدحت صالح، علي الحجار، هاني شاكر، تامر عاشور، محمد محسن، والموسيقار عمر خيرت، والفنان التونسي لطفي بوشناق، مروي ناجي، نسمة محجوب، ومن العراق همام ابراهيم، وبتول بني من سوريا، مليحه من تونس، وعد البحري من سوريا، نداء شرارة من الأردن.