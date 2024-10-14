بالفيديو.. استشاري التغذية العلاجية: 70% من الأطفال المصابين بالديدان يعانون من الأنيميا

قالت الدكتورة نجلاء محمد استشاري التغذية العلاجية، إن أبرز الأسباب الرئيسية لفقر الدم والأنيميا هو نقص عنصر الحديد المكون لكرات الدم، كما أن الإصابة بالديدان والطفيليات للأطفال من أكثر الأمور التي تسبب الأنيميا، بجانب حالات النزيف الشديد سواء للسيدات أو ما يحدث في العمليات.

وأضافت "نجلاء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن السمنة ترتبط بالأنيميا والتحصيل الدراسي حيث تسبب هزال وضعف هام، فهي تعتبر المؤشر والمحرك الكبير جدًا لكثير من الأعراض التي تظهر على الأطفال، موضحًا أن هناك علاقة ما بين الأنيميا وقصر القامة والسمنة ومرتبطة بمعظم الأمراض الموجودة لدينا ومرتبطة بشكل كبير بالنسبة للأطفال بالإصابة بالديدان والطفيليات.

وتابعت، أن 70 % من الأطفال المصابين بالديدان والطفيليات يكونوا مصابين بالأنيميا، وذلك بسبب عدم امتصاص الجسم للحديد من الأغذية، موضحة أن الديدان تتغذى على كمية الدم التي ينتجها جسم الإنسان وبالتالي تقل كمية الحديد التي تدخل الخلايا.

وأردفت استشاري التغذية العلاجية، أن الأغذية التي بها حديد يأتي على رأسهم الأعضاء الداخلية للحيوان مثل الكبدة والطحال والكلاوي واللحوم الحمراء والبيض والخضراوات الخضراء داكنة اللون مثل الجرجير والبقدونس والكزبرة الخضراء والبامية والملوخية والبلح والعسل الأسود.

وأوضحت، أنه لابد من تقديم طبق السلطة الخضراء مع كافة الوجبات، مع مراعاة عدم شرب الشاي بعد الوجبات التي بها كمية جيدة من الحديد، حيث أن المواد الموجودة في الشاي تتمسك بالحديد الموجود في اللحوم والأطعمة وبالتالي ينتج مركب معقد لا يمكن للجسم الاستفادة منه.