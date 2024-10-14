صرح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، بأنه تم فتح باب التقدم للإعارة لمدة شهرين لجميع التخصصات للذكور والإناث؛ انطلاقاً من صباح الأربعاء الموافق 15 أكتوبر وحتي منتصف ديسمبر المقبل.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن شروط التقدم للإعارات لهذا العام تم إرسالها لجميع الإدارات التعليمية موضحة بها كافة الشروط وأهمها أن يكون المتقدم مقيد علي درجة مالية بالوزارة وألا يزيد السن عن 56 سنة وشهادة طبية من جهة رسمية تثبت الصلاحية للسفر إلى الخارج مع إحضار صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي وصورة جواز السفر حديثة مع مطابقة الوظيفة المدونة ببطاقة التقدم للإعارات مع صورة بطاقة الرقم القومي شريطة أن تكون (سارية) وأن تكون درجة كفاية المتقدم بمرتبة ( كفء / ممتاز ) عن آخر عامين، بالإضافة إلى قرار التعيين وتغيير المسمي الوظيفي حال حدوثه وصحيفة أحوال إلكترونية موقعة من جزاءات المديرية وإقرار من المدرسة بالعمل بمادة ( كيمياء فيزياء) مع تدوين الإجازات الخاصة للتعاقد الشخصي للعمل كمدرس فقط.

وأشار شحاته الى أن يوم الخميس 15 ديسمبر المقبل آخر موعد لاستلام أوراق التقدم للاعارة، مضيفاً أنه سيتم استبعاد الأوراق غير المستوفاة أو غير واضحة البيانات.

وكيل “تعليم مطروح”: فتح باب التقديم للإعارات لمدة شهرين

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