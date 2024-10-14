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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بقيمة 13 مليون جنيه.. ضبط بودر وحشيش بحوزة 3 متهمين في الطالبية

المتهمين
المتهمين
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على تشكيل عصابى و بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، قدرت قيمتها المالية بحوالى 13 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "كمية لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وزنت 5  كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش، فرد خرطوش وعدد من الطلقات، 3 سيارات، ميزان حساس".


تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 13 مليون جنيه.

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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