مسيرات حزب الله تكشف عوار جيش الاحتلال.. وهغاري: سنحقق في الواقعة

كشفت المسيرات التابعة لحزب الله اللبناني، والتي أصابت قاعدة عسكرية في مستوطنية بنيامينا، وتسبب في مقتل 4 جنود وإصابة أكثر من 50 أخرين، عوار منظومة القبة الحديدية ومقلاع داوود، وغيرها من المنظومات الصاروخية التي تتغنى بها إسرائيل لمواجهة صواريخ ومسيرات إيران ومحور المقاومة التابع لها وعلى رأسه حزب الله.



وفي هذا الإطار قال دانيال هغاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه من المقرر أن يتم فتح تحقيق في الواقعة، وبيان أسباب عدم تصدي المنظومات الدفاعية الصاروخية الإسرائيلية للمسيرات التابعة لحزب الله، وتمكنها من اختراق الأجواء الإسرائيلية وإصابة قاعدة عسكرية.



وأضاف هغاري، أن دفاعات إسرائيل تحتاج للتحسن، خاصة وأن أجهزة الإنذار لم يتم تفعيلها خلال إطلاق حزب الله لمسيراته التي أصابت قاعدة عسكرية خلال عشاء الجنود مساء أمس الأحد، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.



وأكد حزب الله اللبناني، أن مسيراته النوعية اخترقت رادارات جيش الاحتلال الإسرائيلية، وتمكنت من إصابة أهدافها في معسكر تدريب لواء النخبة "جولاني" في حيفا، ما تسبب في وقوع العشرات من القتلى والجرحى، حيث انفجرت المسيرات في غرف الضباط والأفراد.