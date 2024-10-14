وكيل "المخابرات العامة" الأسبق: زرع الجواسيس داخل إسرائيل كانت واحدة من معارك الظل في حرب أكتوبر

أكد اللواء محمد عبد المقصود الوكيل الأسبق لجهاز المخابرات العامة المصرية ورئيس ‏مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية على الأهمية البالغة لدراسات الآدب العبري التي يقدمها قسم اللغة العبرية وآدابها ، وأن إطلاعه على ‏هذه الدراسات يؤكد أن ما تحقق في ٦ اكتوبر هو نصر عظيم للجيش المصري وهزيمة ساحقة للجانب ‏الإسرائيلي. ‏

وأضاف اللواء عبد المقصود أن مصر التي استردت سيناء حتى آخر شبر فيها، لم ولن تفرط في أي ‏قطعة أرض من تراب سيناء لغير المصريين.

كما أوضح اليوم خلال ندوة قسم اللغة العبرية وآدابها بكلية الاداب جامعة عين شمس والتى جائت بعنوان بعنوان"ملحمه أكتوبر" أن وثائق حرب أكتوبر التي ‏ترجمها فريق من كتيبة مترجمي اللغة العبرية تحت إشراف الراحل إبراهيم البحراوي أثبتت على وقائع ‏الانتصار المصري على لسان الإسرائيليين أنفسهم.

معارك الظل بين المخابرات المصرية والإسرائيلية

وأشار إلى أن إسرائيل أقالت بعد الحرب القيادات السياسية والعسكرية ‏والاستخباراتية في دليل قاطع على تلقيهم هزيمة فادحة على أيدي أبطال القوات المسلحة المصرية. ‏

وشرح اللواء عبد المقصود للطلاب طرفا من معارك الظل بين المخابرات المصرية والإسرائيلية والتي ‏انتصرت فيها المخابرات المصرية انتصارا ساحقا خاصة في تنفيذ خطة الخداع الاستراتيجي، وتجنيد ‏وزرع العملاء المصريين في الداخل الإسرائيلي، وحرمان الموساد من القدرة على اختراق الداخل المصري.‏

وألقى محمد صالح أستاذ الدراسات العبرية بجامعة القاهرة ومدير مركز الدراسات ‏الشرقية بجامعة القاهرة كلمة مهمة أوضح فيها أن ذكرى ملحمة حرب اكتوبر هى ذكرى عظيمة تثير ‏المشاعر الوطنية داخل كل مصري. واستطاع الجيش المصري في هذه الحرب استعادة السيطرة على سيناء ‏ورد كرامتنا في ٦ ساعات فقط. وشرح الدكتور صالح صعوبة وحجم الإنجاز الذي تحقق بدابة من عبور ‏قناة السويس وإذابة الساتر الترابي وتدمير خط بارليف وكيف تم كل ذلك في ظل الإمكانيات العسكرية ‏المتاحة لدينا في ذلك الوقت.‏

وتطرق صالح لجوانب من خطة الخداع الاستراتيجي التي نفذتها مؤسسات الدولة الإسرائيلية ‏ونجحت من خلالها في خداع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وتحقيق عنصر المفاجأة في حرب أكتوبر. ‏تلك المفاجأة التي شلت الجيش الإسرائيلي وجعلته عاجزا عن مواجهة الجيش المصري.‏

وفي نهاية اللقاء حرص اللواء محمد عبد المقصود وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق على تكريم حنان كامل عميدة كلية الآداب، وإهدائها درع مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية ‏القيم تقديرا لدورها الوطني الفعال. وكذلك على تكريم روح إبراهيم البحراوي، وتسليم ‏درع البحراوي للدكتور محمد عبود مدير وحدة اللغات والترجمة بالكلية.‏