بالفيديو.. مساعد وزير الري: أسبوع القاهرة للمياه يشهد مناقشات موسعة للوصول لحلول للتحديات المائية

قال الدكتور خالد وصيف، مساعد وزير الري، إن أسبوع القاهرة للمياه يأتي هذا العام في نسخته السابعة، وحفر مجرى أساسي لمناقشة موضوعات وقضايا المياه على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن هذا الأسبوع يتناول كل الموضوعات المتعلقة بالمياه والزراعة والطاقة دوليًا.

وأضاف "وصيف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن أسبوع القاهرة للمياه يشهد حضورا كبيرا من كبار المسؤولين مثل وزراء وممثلي الدول إلى جانب المنظمات الدولية، ويشهد مناقشات موسعة للوصول إلى حلول للتحديات التي تواجهها الموارد المائية.

وتابع، ان مصر ليست وحدها التي تواجه تحديات في الموارد المائية، بل إنها مشكلة عالمية بسبب التغيرات المناخية التي تُصيب العالم بأكمله، فهناك مناطق تعاني الجفاف وأخرى من السيول بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، وهذه المشكلات تحتاج إلى حلول تقنية وعملية لتلك التحديات، لذلك لابد من تضافر الجهود على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي.