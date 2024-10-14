جامعة قناة السويس تعرض فيلم "السرب" احتفالا بانتصارات أكتوبر

شهدت جامعة قناة السويس مساء أمس الأحد، 13 أكتوبر 2024، في إطار احتفالاتها بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، عرضاً خاصاً لفيلم "السرب" بقاعة الاحتفالات الكبرى، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبدالنعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر الدكتور ناصر سعيد مندور العرض إلى جانب الدكتور محمد عبد النعيم، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات.

وفي كلمته أثناء الفعالية، أكد رئيس الجامعة على أهمية الفن في توثيق البطولات التاريخية، مشيداً بدور أسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم الحدث، الذي يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الوطنية التي تهدف إلى تنمية الوعي الطلابي بالقيم الوطنية.

كما أثنى الدكتور ناصر مندور على جهود أسرة طلاب من أجل مصر، بقيادة الدكتور محمد مصطفى الباز، منسق عام الأسرة، والأستاذ عبدالله عامر، مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ ياسر عبدالمجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية، في تنظيم هذه الفعالية الناجحة التي عززت روح الانتماء لدى الطلاب.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أهمية غرس قيم الانتماء والولاء للوطن لدى الطلاب، مؤكداً أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ ارتباط الشباب بتاريخ بلدهم.

يستعرض فيلم "السرب" العملية البطولية التي نفذها الجيش المصري بالتعاون مع قوات الأمن الوطني، والتي جاءت للرد على مذبحة 21 مصرياً في ليبيا.

ويكشف الفيلم تفاصيل موسعة عن مواجهة الجيش للجماعات الإرهابية والتضحيات الجسيمة التي قدمها الجنود المصريون في سبيل الدفاع عن الوطن.

شهد العرض تفاعلاً كبيراً من قبل الطلاب الذين حضروا الفعالية، معربين عن فخرهم بما قدمه الجيش المصري في مواجهة التحديات التي تهدد أمن الوطن.