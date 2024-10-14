بالفيديو.. خبير علاقات دولية: مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان تعنى أنها سوف تتكبد خسائر فادحة

قال وسام ناصيف، خبير العلاقات الدولية من بيروت، إن مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان يعني استمرار المقاومة في عملها، ومن الواضح أنها سوف تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة كما حدث البارحة، إذ أسفرت عمليات المقاومة عن وقوع بين 150 و200 قتيل وجريح إسرائيلي، إذ ضرب حزب الله أماكن طعام الجنود الإسرائيليين بالأمس الذين كانوا بالمئات إضافة إلى المسيرات التي تضرب الداخل الفلسطيني المحتل.

وأضاف «ناصيف»، خلال حواره عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن حزب الله أخذ قرارا يفيد بأنه على الإسرائيليين دفع ثمنا باهظا لو استمر في عدوانه، مشيرا إلى أن مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإبعاد قوات اليونيفيل يأتي بهدف استهداف مواقعها، إذ إن الأماكن التي تتمركز بها اليونيفيل استراتيجية عبارة عن تلال عالية.

وتابع، أن الإسرائيليين عسكريا بحاجة إلى أماكن تمركز قوات اليونيفيل على التلال خاصة في حال رغبتهم السيطرة على بعض المناطق جغرافيا أو الاندفاع منها بشكل بري إلى الداخل اللبناني.