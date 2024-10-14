بايدن: مستعدون لإجراء محادثات مع روسيا والصين وكوريا الشمالية للحد من التهديد النووي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا والصين وكوريا الشمالية "دون شروط مسبقة" للحد من التهديد النووي في جميع أنحاء العالم.



جاء ذلك في رسالة لبايدن هنأ بها الحائزين على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، ونقلها البيت الأبيض.



وأكد الرئيس الأمريكي أن البشرية يجب أن تستمر في إحراز التقدم نحو اليوم الذي "يمكننا فيه أخيرا وإلى الأبد تخليص العالم من الأسلحة النووية".

وقال "الولايات المتحدة مستعدة للدخول في محادثات مع روسيا والصين وكوريا الشمالية دون شروط مسبقة للحد من التهديد النووي. لا توجد منفعة لدولنا أو العالم من إحباط التقدم في الحد من الترسانات النووية. إن الحد من التهديد النووي مهم ليس فقط على الرغم من المخاطر التي يواجهها العالم اليوم ولكن على وجه التحديد بسببها"، كما جاء في بيان الرئيس الأمريكي.

وأكد بايدن أن هذه المخاطر النووية تقوض المعايير والاتفاقيات "التي عملنا بشكل جماعي لوضعها موضع التنفيذ"، وهي تتعارض مع العمل الحيوي الذي يقوم به الحائزون على جائزة نوبل اليوم.

وأضاف أن "الإعلان الذي أصدرته لجنة جائزة نوبل للسلام أمس يذكرنا بأننا يتعين علينا أن نواصل تقدمنا ​​نحو عالم خال من تهديد الأسلحة النووية. فلنستلهم جميعا من الفائزين بجائزة نوبل للسلام لهذا العام ونجدد التزامنا بالعمل الحيوي المتمثل في بناء عالم أكثر أمانا".