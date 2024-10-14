استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 53 آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال وجنوب غزة

استشهد 12 فلسطينيا وأصيب 53 آخرون، اليوم /الاثنين/ في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، على مناطق متفرقة جنوب وشمال قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة فلسطينيين في مركز تموين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة 40 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة في جباليا.

وأوضحت الوكالة أنه جرى نقل 13 إصابة إلى مستشفى كمال عدوان؛ جراء إطلاق طائرات الاحتلال المسيرة الرصاص على النازحين في مدرسة "الفوقة" خلف بركة أبو راشد في جباليا شمال قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، نقلت طواقم الإسعاف جثامين 4 شهداء من محيط مسجد الرحمة في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، لمجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و227 فلسطينيا، وإصابة 98 ألفا و464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.