4 منهم متعاطين| صندوق مكافحة الإدمان: الكشف على 1276 من سائقي الحافلات المدرسية.. فيديو

قال مدحت وهبة، متحدث صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه من ضمن محاور عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان هو الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة وبالفعل الصندوق يعمل منذ بداية العام الدراسي الجديد، حيث بدأت حملات الكشف عن التعاطي ما بين سائقي الحافلات المدرسية.

وأضاف "وهبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن حملة الكشف عن تعاطي المخدرات ما بين سائقي حافلات المدارس بدأت في عام 2017، وكانت نسبة المتعاطين حوالي 12% وانخفضت وأصبحت 0.3% .

وتابع، أنه تم الكشف على أكثر من 1276 من سائقي الحافلات المدرسية، حيث تبين تعاطي 4 سائقين فقط للمواد المخدرة، وكان أبرز المواد التي يتناولها الـ 4 سائقين هو مخدر الحشيش، موضحًا أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم واتخاذ الإجراءات لفصلهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأردف، متحدث صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن حملات الكشف تنفذ بشكل مفاجئ، وتضم ممثلين عن الصندوق والإدارة العامة للمرور وإدارة مكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، مؤكدًا: "يمكن لأي ولي أمر أو أسرة تشتبه في تعاطي سائق حافلة مدرسية للمواد المخدرة، بالتبليغ وتوجيه حملة مفاجئة والتحليل لكافة السائقين داخل المدرسة، وذلك من خلال الخط الساخن للصندوق 16023".