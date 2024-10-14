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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم أطفال

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني واسعة، طالت 50 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة.


وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الاثنين/ - أن من بين المعتقلين أطفال، وأسرى سابقون، بالإضافة إلى صحفيين، أفرج عنهما لاحقًا، وتركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظتي بيت لحم، وجنين، وتوزعت بقيتها على محافظات، القدس، نابلس، رام الله، سلفيت، وأريحا.
وأوضحت الوكالة أن عمليات الاعتقال رافقها اعتداءات وتهديدات، بالإضافة إلى الضرب المبرح في حقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، يرتفع إلى أكثر من 11 ألفا و300 فلسطيني من الضّفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
 

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