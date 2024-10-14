وكيل تعليم بني سويف يطمئن على تنفيذ فعاليات مبادرة "بداية" بمدارس الواسطى

واصل تعليم بني سويف في تنفيذ فعاليات وأنشطة مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان" بمدارس إدارة الواسطى التعليمية، حيث تابع هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف تنفيذ أنشطة وبرامج المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تم تنفيذها بمدرستي بني سليمان البحرية الابتدائية ونزلة الجنيدي الابتدائية بإدارة الواسطى التعليمية .

ويأتي ذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية وبناء على توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بضرورة بذل قصارى الجهد لخدمة أبناء بني سويف وبناء وتطوير حياة المواطن المصري في ظل تكليفات رئيس الجمهورية بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث أصدر المحافظ قرار بتشكيل لجنة التنمية البشرية تحت إشرافه ورئاسة بلال حبش نائب المحافظ للمتابعة اليومية لفعاليات المبادرة والوقوف علي كافة أعمال التنفيذ وتذليل العقبات ومقررها محمد البحيري مقرر لجنة التنمية البشرية وعضوية جميع وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والمجالس القومية والهيئات والمناطق والأزهر والأوقاف والكنيسة.

حيث اطمأن وكيل الوزارة على مواصلة تنفيذ المبادرة من خلال البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة التي تهدف إلى تنمية الإنسان ،وتضمنت العديد من الأنشطة والبرامج بمشاركة توجيهات التربية الاجتماعية والمسرح والتربية الرياضية والتنمية المستدامة والصحافة والموهوبين وإدارة التدريب والتربية الخاصة والتربية الفنية ومتابعة من التخطيط الاستراتيجي بالمديرية والإدارة، ومتابعة نبيل حميد مدير إدارة الواسطى .

وتضمن البرنامج عدة لقاءات وندوات من خلال التوجيهات المختلفة، حيث اشتملت أنشطة المبادرة عروض رياضية ومسابقات في مختلف الألعاب والعاب ترفيهية نفذها توجيه عام التربية الرياضية.

كما نظم توجيه عام الصحافة برنامج إذاعة مدرسية إلى جانب لقاءات صحفية ومناظرات ومجلات حائط ومطويات عن المبادرة، واشتملت فعاليات المبادرة أيضا على تنفيذ إدارة التنمية المستدامة لافتات وندوة عن الأثار السلبية للزيادة السكانية ، وبالنسبة لتوجيه عام المكتبات قام بتنفيذ محاضرة عن أهمية بناء الإنسان.

كما نظم توجيه التربية الإجتماعية عدة لقاءات وندوات توعوية عن دور جماعات الأنشطة في تقويم سلوك الطالب، كما قدم توجيه المسرح عدة قصائد عن الإنتماء والولاء للوطن بعنوان "تحيا مصر".