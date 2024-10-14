أداب عين شمس تعقد ندوة بعنوان "ملحمه أكتوبر.. نصف قرن من الانتصارات"

نظمت آداب عين شمس ممثلة في قسم اللغة العبرية وآدابها ندوه بعنوان. "ملحمه أكتوبر"وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب ، محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة التعليم والطلاب وبإشراف ساميه جمعه رئيس قسم اللغه العبرية وآدابها. ،وبتنسيق محمد عبود حسين المدرس بقسم اللغه العبرية ومدير وحدة اللغات والترجمة بالكلية.

استضافت الندوة كل من اللواء محمد عبد المقصود الوكيل الأسبق للمخابرات العامة المصرية ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية ، محمد أحمد صالح أستاذ اللغة العبرية وآدابها بجامعة القاهرة

أكدت حنان كامل متولي عميدة آداب عين شمس على ‏أهمية الندوة التي تتناول إنتصار حرب أكتوبر المجيد وأهمية تخليد هذا الانتصار الذي يرقى ‏لدرجة المعجزة التي حققتها القوات المسلحة بالتكاتف مع الشعب المصري.

ورفضت حنان ‏كامل استخدام تعبير "ذكرى انتصار أكتوبر" مؤكدة أن انتصار أكتوبر يجب أن يظل حاضرا في عقول ‏شبابنا. ولا يتحول لمجرد ذكرى عابرة لاسيما في ضوء ما تشهده المنطقة من تقلبات ومخاطر كبيرة. ‏

وألقى محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب كلمة في مستهل الندوة ‏أثنى فيها على مجهودات قسم اللغة العبرية وآدابها ودوره المشهود ‏في النشاط الثقافي والوطني في كلية الآداب. وأكد على حرصه الدائم على المشاركة في الندوة التثقيفية ‏لكلية الآداب عن انتصار أكتوبر المجيد، مضيفا أنه بالرغم من مرور نحو 51 عاما على الحرب فإن ‏حرب أكتوبر مازالت تكشف كل عام عن أسرار جديدة تبين عظمة المقاتل المصري وعبقرية الشعب ‏المصري الذي حرر ترابه الوطني حتى آخر ذرة من هذا التراب.‏

وألقت سامية جمعة رئيس قسم اللغة العبرية وآدابها كلمة. شددت فيها على أهمية مثل هذه الندوات الثقافية التي تربط طلاب قسم اللغة العبرية ‏خاصة وكلية الآداب عامة بقضايا وطنهم. وتساهم في رفع وعيهم وتصحح المفاهيم لديهم فيما يتعلق ‏بالنقاش العام. وأوضحت الدكتورة سامية جمعة أن الأدب العبري يثبت بما لا يدع مجالا للشك إن ‏الجيش المصري ألحق بالإسرائيليين هزيمة نكراء في حرب أكتوبر ١٩٧٣