إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي امام ملعب قرية الإعلام ووجود مصابين.

وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.