محافظ القليوبية يضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بنادي العبور الرياضي

وضع المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بنادي العبور الرياضي.

ووضع المحافظ، حجر الأساس لحمام السباحة التدريبي وحمام السباحة الحرملك، أعقبها جولة بالنادي بدأها بحمام السباحة الأوليمبى ثم صالة الألعاب البدنية الجيم ومنها إلى اللاند سكيب وملاعب كرة اليد والسلة والطائرة.

وأبدى المحافظ إعجابه بالتطوير الذي شهده النادي لخدمة أبناء مدينة العبور.

ثم أعقبها حضور احتفالية الذكرى الواحدة والخمسون لانتصارات اكتوبر حيث تحدث عن دور القوات المسلحة في حرب أكتوبر، مشيراً إلى إن نادي العبور هذا المكان الجميل يمثل امتداد للنصر والعبور في أكتوبر.

وقدم المحافظ التحية لكل من شارك في حرب أكتوبر المجيدة وإلى أبطال قواتنا المسلحة، مؤكدا انهم درع الوطن وحصنه المنيع و لكل جندي وضابط مصري استشهد من أجل الدفاع عن الوطن.

وخلال الاحتفاليه جرى تكريم أسرة الشهيد العقيد طيار أحمد المنيري وأسرة الشهيد الرائد محمد مظهر وأسرة الشهيد المقدم شريف طلعت واللواء سامى الخولى أحد أبطال حرب اكتوبر والعميد عصام أنور.

ثم استمتع الحضور بفرقة كورال المدرج والتي قدمت العديد من الأغاني لاحتفالات أكتوبر وفي ختام الاحتفالية قام المستشار طارق ربيع بتسليم درع التكريم لمحافظ القليوبية.

محافظ القليوبية

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