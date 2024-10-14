مسئول بالبنك الدولي: ضرورة الاستثمار في إدارة الموارد المائية لمواجهة الندرة

أكد كريس فيليب فيشر، المتخصص في إدارة الموارد المائية في مجموعة البنك الدولي، أن المعروض من المياه يتناقص بشدة نتيجة التغيرات المناخية، مشددًا على أن معظم الدول العربية تعاني من الندرة المائية وفقر مائي، مما يستدعي دمج الاستثمار في إدارة الموارد المائية.

وأشار فيشر خلال جلسة بعنوان "إدارة موارد المياه الاستراتيجية في دعم صمود المجتمعات" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي يستمر حتى 17 أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الأردن تعاني من فجوة كبيرة في العرض والطلب على المياه، موضحًا أن الحكومة الأردنية تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على تنفيذ مشروعات مائية لسد هذه الفجوة.

كما ذكر أنه تم إجراء تحليلات لتحديد المشروعات المناسبة التي تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية: تقليل استهلاك المياه غير المتجددة، تعزيز المياه العذبة المتاحة والحفاظ عليها، وتطوير أدوات للتنبؤ بحالات الجفاف.

ويشهد أسبوع القاهرة السابع للمياه مشاركة واسعة من خبراء مختصين لمناقشة القضايا المتعلقة بإدارة المياه والتغيرات المناخية، حيث يتناول الأسبوع خمسة موضوعات رئيسية تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء مجتمعات ذكية مناخيًا.