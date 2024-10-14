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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن الجيزة يفحص فيديو سحل ربة منزل وحلق شعرها وسط الشارع بالعجوزة

جانب من الفييو المتداول
جانب من الفييو المتداول
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تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فيديو يظهر خلاله شخص يعتدي على زوجته بالضرب والسحل ويقوم بحلق شعرها وسط الشارع بمنطقة العجوزة.

سحل سيدة العجوزة 

البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تعدي شخص على زوجته ويقوم بسحلها وسط الشارع ويقوم بحلق شعرها بمنطقة العجوزة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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