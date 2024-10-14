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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"أسوشيتيد برس": غرق 3 أشخاص وإجلاء 7 آلاف وقطع الكهرباء جراء الفيضانات في سريلانكا

الفيضانات سريلانكا
الفيضانات سريلانكا
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لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقًا في مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت سريلانكا خلال عطلة نهاية الأسبوع وتسببت في إحداث دمار كبير في مناطق متفرقة من البلاد؛ ما أجبر السلطات على إجلاء ما يقرب من 7 آلاف وقطع الكهرباء واغلاق المدارس في العاصمة "كولومبو" وضواحيها. 


وذكر مركز إدارة الكوارث في البلاد ـ في بيان نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم /الاثنين/ ـ إن حوالي 134 ألف شخص تأثروا بالفيضانات التي غمرت آلاف المنازل والحقول والطرق فيما اضطرت السلطات إلى قطع الكهرباء عن بعض المناطق كإجراء احترازي، كما تم نشر قوات البحرية والجيش لإنقاذ الضحايا وتوفير الغذاء وغيره من الضروريات.
وعرضت القنوات التلفزيونية المحلية بلدات غمرتها الفيضانات في ضواحي كولومبو، وفي بعض المناطق، وصلت المياه إلى أسطح المنازل والمحلات التجارية.
يذكر أن سريلانكا تكافح بالفعل ظروفًا جوية قاسية منذ شهر مايو الماضي نجمت في الغالب عن الأمطار الموسمية الغزيرة، وفي شهر يونيو، توفي 16 شخصًا بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية.

مياه الأمطار الغزيرة الفيضانات سريلانكا