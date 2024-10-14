ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"العربي للاقتصاد الرقمي": 6 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الهجمات الإلكترونية خلال 2023

الدكتور عبدالوهاب
الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الجرائم السبيرانية تعد جرائم ضد البشرية جميعا سواء كدول أو مؤسسات أو أفراد، ويقوم بها عادة أفراد وجماعات متخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات لكن يسيئون استخدامها.

وأضاف "غنيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الجرائم السيبرانية بصورة عامة لا تترك شهودا يمكن استجوابهم أو أي أدلة مادية يمكن فحصها، وبالتالي لا يمكن إدراك أسبابها، ويعد هذا الأمر من سلبياتها ومخاطرها.

وأوصح الفارق بين الهاكرز والكراكرز، فالأول يعمل على الأفراد، بينما الآخر يعمل على إسقاط الدول والمؤسسات العالمية والتدخل في الانتخابات مثلما حدث في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ويكون تمويلها بالمليارات وعبارة عن عصابات يمكنها تدمير أمن قومي دولة ما، مشيرًا إلى أن خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الهجمات الإلكترونية خلال 2023 بلغ 6 تريليون دولار بما يوازي 6% من حجم الاقتصاد العالمي.

الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الجرائم السبيرانية تكنولوجيا المعلومات الهاكرز الاقتصاد العالمي الهجمات الإلكترونية