رئيس "مياه القناة" يطمئن على جاهزية معدات التعامل مع طوارئ فصل الشتاء

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، اصطفاف كافة معدات الطوارئ، بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء المتوقع حدوثها، ومراجعة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش ،وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وذلك خلال اصطفاف معدات التعامل لمواجهة فصل الشتاء، والتعامل مع الأمطار والسيول والأحداث الطارئة بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".



وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، متابعته المستمرة لجاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، وان شركة مدن القناة بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، مع توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها الى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات.

وأشار رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، الى تواجد جميع أفراد السلامة والصحة المهنية لمتابعة الإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالشركة وغرف الطوارئ الفرعية بالقطاعات والمناطق التابعة وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية؛ للتفاعل مع الأزمات وحلها فى أسرع وقت ممكن وفي مدة زمنية وجيزة.